Corriere della droga in viaggio verso la Toscana nel Doblò 20 chili di droga e 22mila euro

Notizia in breve

Un corriere romano è stato arrestato ad Arezzo durante un controllo stradale. I carabinieri hanno fermato un Doblò bianco, sospettando del suo comportamento, e hanno trovato all’interno 20 chili di droga e 22.000 euro in contanti. La droga proveniva dal Lazio e si dirigeva verso la Toscana. L’arresto ha interrotto temporaneamente un traffico tra le due regioni.