Corriere della droga in viaggio verso la Toscana nel Doblò 20 chili di droga e 22mila euro

Da romatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un corriere romano è stato arrestato ad Arezzo durante un controllo stradale. I carabinieri hanno fermato un Doblò bianco, sospettando del suo comportamento, e hanno trovato all’interno 20 chili di droga e 22.000 euro in contanti. La droga proveniva dal Lazio e si dirigeva verso la Toscana. L’arresto ha interrotto temporaneamente un traffico tra le due regioni.

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Un asse tra il Lazio e la Toscana interrotto, almeno temporaneamente, da un controllo stradale. Un corriere della droga romano è stato infatti arrestato ad Arezzo dopo che i carabinieri, insospettiti dal suo comportamento, hanno perquisito il furgone Doblò di colore bianco su cui viaggiava. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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