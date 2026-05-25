Corriere della droga in viaggio verso la Toscana nel Doblò 20 chili di droga e 22mila euro
Un corriere romano è stato arrestato ad Arezzo durante un controllo stradale. I carabinieri hanno fermato un Doblò bianco, sospettando del suo comportamento, e hanno trovato all’interno 20 chili di droga e 22.000 euro in contanti. La droga proveniva dal Lazio e si dirigeva verso la Toscana. L’arresto ha interrotto temporaneamente un traffico tra le due regioni.
Un asse tra il Lazio e la Toscana interrotto, almeno temporaneamente, da un controllo stradale. Un corriere della droga romano è stato infatti arrestato ad Arezzo dopo che i carabinieri, insospettiti dal suo comportamento, hanno perquisito il furgone Doblò di colore bianco su cui viaggiava. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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