Un uomo che si spacciava per maresciallo si era recato a ritirare oro presso un’abitazione, ma ha incontrato i Carabinieri veri. I militari avevano già effettuato un intervento nell’immobile per un’indagine e sono stati chiamati dall’uomo, che si era presentato come ufficiale. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo e il sequestro dell’oro. La vicenda ha attirato l’attenzione per la sua natura insolita.

Questo articolo usa l’ironia per commentare fatti reali Gli mancava soltanto un particolare: controllare che a casa della vittima non arrivassero prima i Carabinieri veri. È successo ad Arezzo, dove una donna di 72 anni è stata contattata da un sedicente maresciallo dell’Arma. L’uomo le ha raccontato che alcuni preziosi rubati durante una rapina dovevano essere confrontati con quelli custoditi in casa sua, perché nel colpo sarebbe stata utilizzata la carta d’identità del marito. Una trama sobria, praticamente scritta da uno sceneggiatore che aveva finito le idee nel 1998. Nel frattempo il marito della donna, un uomo di 77 anni, è stato invitato ad allontanarsi dall’abitazione e a raggiungere il Comando provinciale dei Carabinieri di via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. 🔗 Leggi su Lortica.it

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© Lortica.it - Arezzo, il finto maresciallo va a ritirare l’oro e trova in casa i Carabinieri veri

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