Due donne di 27 e 42 anni sono state denunciate dai Carabinieri di Ariano Irpino per furto continuato in concorso. Le due sono ritenute responsabili di aver commesso tre furti in poche ore. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e alla denuncia in stato di libertà. Non sono stati forniti dettagli sui luoghi o sui beni sottratti.

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino hanno deferito in stato di libertà una 42enne e una 27enne della provincia di Foggia, ritenute responsabili del reato di “furto continuato in concorso”. Le donne, nel pomeriggio di ieri, dopo aver asportato vari generi alimentari all’interno di tre supermercati di Ariano Irpino, sono state sorprese dai dipendenti e si sono date immediatamente alla fuga a piedi. I Carabinieri, allertati tramite segnalazione al 112, hanno tempestivamente rintracciato e identificato le presunte responsabili che sono state trovate in possesso dell’intera refurtiva, per un valore complessivo di circa 300 euro, successivamente restituita agli aventi diritto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tre colpi in poche ore: denunciate due donne per furto

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