Furto di profumi al supermercato IN' S di Pontecorvo | identificate e denunciate due donne

Due donne sono state identificate e denunciate dai Carabinieri di Pontecorvo in seguito a un furto di profumi avvenuto nel supermercato IN'S della città. Le indagini sono scattate immediatamente dopo l'episodio, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza. Il furto, avvenuto di recente, ha portato all'intervento rapido delle forze dell'ordine, che hanno concluso le verifiche nel giro di poche ore.

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Le telecamere di sicurezza e le indagini lampo dei Carabinieri hanno permesso di chiudere il cerchio su un furto aggravato in concorso avvenuto nella città fluviale. A finire nei guai sono due donne, deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino a conclusione di una mirata.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Furto al supermercato: due bulgare denunciateDue donne sono state formalmente denunciate dai carabinieri di Appignano per un furto commesso in un supermercato di Chiesanuova, frazione di Treia. Furto al supermercato e fuga in auto con 12 bottiglie di champagne. Arrestati due uominiAvevano appena messo a segno un colpo all'interno di un supermercato cittadino, puntando in particolar modo su alcolici di pregio, ma la loro fuga è... Argomenti più discussi: Roma, ladro al supermercato: ruba profumi e creme poi aggredisce la commessa; Rubano profumi di lusso al centro commerciale, poi scappano: fermati dai carabinieri, scatta l’arresto; Rubano costosi profumi in un centro commerciale, ma i carabinieri li inseguono e li arrestano; Computer e lavagna multimediale rubati a scuola: ritrovati in una casa a Iglesias. Come fa un'azienda che produce spazzatura costosa sin dall'inizio a diventare enormemente popolare? reddit