Spaccio di droga e tentato furto Tre arresti in poche ore

Da ilrestodelcarlino.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In poche ore, tre persone sono state arrestate durante i controlli dei Carabinieri nel territorio, tra sabato e lunedì. Le forze dell’ordine hanno identificato 118 persone, tra cui 16 sospette. Tra i reati contestati ci sono lo spaccio di droga e il tentato furto. Le operazioni sono state concentrate nelle aree limitrofe e nel quartiere Gad, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza.

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Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri. Da sabato a lunedì, il Gad e le aree limitrofe sono state messe a setaccio dai militari: il bilancio è di tre persone arrestate e 118 identificate, tra cui 16 ritenute sospette. In particolare, nel pomeriggio di lunedì, i carabinieri hanno arrestato un 29enne per spaccio in via San Giacomo. Il modus operandi del pusher era semplice: tramite un contatto telefonico con l’acquirente, stabiliva le modalità e il luogo esatto per la consegna. I carabinieri hanno osservato l’incontro in viale IV novembre, intervenendo proprio nel momento in cui avveniva la cessione della dose. Lo spacciatore è stato fermato dopo un breve inseguimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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