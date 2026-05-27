In poche ore, tre persone sono state arrestate durante i controlli dei Carabinieri nel territorio, tra sabato e lunedì. Le forze dell’ordine hanno identificato 118 persone, tra cui 16 sospette. Tra i reati contestati ci sono lo spaccio di droga e il tentato furto. Le operazioni sono state concentrate nelle aree limitrofe e nel quartiere Gad, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza.

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri. Da sabato a lunedì, il Gad e le aree limitrofe sono state messe a setaccio dai militari: il bilancio è di tre persone arrestate e 118 identificate, tra cui 16 ritenute sospette. In particolare, nel pomeriggio di lunedì, i carabinieri hanno arrestato un 29enne per spaccio in via San Giacomo. Il modus operandi del pusher era semplice: tramite un contatto telefonico con l’acquirente, stabiliva le modalità e il luogo esatto per la consegna. I carabinieri hanno osservato l’incontro in viale IV novembre, intervenendo proprio nel momento in cui avveniva la cessione della dose. Lo spacciatore è stato fermato dopo un breve inseguimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spaccio di droga e tentato furto. Tre arresti in poche ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Spaccio di droga: maxi sequestro di oltre due tonnellate di cocaina purissima

Notizie e thread social correlati

Emergenza droga: la Squadra Mobile "confeziona" tre arresti per spaccio in poche oreNelle ultime ore, gli agenti della Squadra Mobile di Padova hanno arrestato tre persone accusate di spaccio di droga.

Tentato furto a Gaeta, droga e pistola a Latina: cinque arresti in totaleLa Polizia di Stato ha portato a termine due operazioni nelle zone di Gaeta e Latina, arrestando in totale cinque persone.

Temi più discussi: Napoli: 12 arresti per traffico di droga ed estorsione; Polizia Locale: denunciato un uomo per spaccio di stupefacenti nell’area del ponte Giallo; Spaccio di droga sintetica in un B&b nel Milanese: tre arresti dopo il blitz della polizia; Base dello spaccio nel fortino di Ostia Nuova, sequestrati oltre 3 chili di droga.

Un 40enne albanese è stato arrestato per spaccio e possesso di droga #Rimini #Cronaca x.com

Perché non si riesce a rendere legale la cannabis? reddit

Spaccio di droga e tentato furto. Tre arresti in poche oreInfine, in serata, una pattuglia ha arrestato un trentenne sorpreso a spacciare. Addosso aveva 100 euro in contanti, alcune dosi di marijuana, 2 grammi di eroina e 11 grammi di hashish. L’arresto è ... ilrestodelcarlino.it

Spaccio, estorsioni e 'stese' nel Napoletano, 12 arrestiSpaccio di droga, estorsioni a imprenditori impegnati in appalti pubblici e stese: è quanto la Squadra Mobile di Napoli e il commissariato di Afragola, al termine di indagini coordinate dalla Direzion ... ansa.it