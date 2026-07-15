Un pedone è morto dopo essere stato investito da una bicicletta in una zona tra Correggio e Campagnola, nel Reggiano. La vittima stava tornando a piedi al veicolo parcheggiato quando è stato travolto. Il conducente della bici è un cantante e conduttore televisivo, che si trovava sulla scena e si trova sotto shock. La vittima, identificata come un uomo, è deceduta a seguito dell’incidente.

È morto il pedone travolto da una bici nella campagna tra Correggio e Campagnola, nel Reggiano. Alessandro Magnani stava tornando a piedi all’auto parcheggiata quando Paolo Belli, cantante e conduttore televisivo, lo ha investito con la sua bicicletta. Belli ha continuato a chiedere notizie del 41enne, che è morto dopo giorni di ricovero. Da stabilire le cause del decesso, se dovute al trauma cranico riportato dopo lo scontro o a un malore improvviso. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Paolo Belli coinvolto in un incidente in bici a Cognento, morto Alessandro Magnani: cantante sotto shock

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Paolo Belli, incidente in bici: muore il pedone Alessandro Magnani

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NON CE L'HA FATTA ALESSANDRO MAGNANI, NELL'INCIDENTE COINVOLTO PAOLO BELLI. Il cantante è rimasto profondamente scosso e, anche dopo i soccorsi, ha continuato a chiedere notizie dell'uomo ricoverato in condizioni disperate. #incidente #P x.com

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