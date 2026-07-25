Alessandro Magnani, 41 anni, è morto il 14 luglio dopo un incidente in bicicletta avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana, a seguito del quale è rimasto in coma per un giorno. La sua morte è stata definita da un rappresentante religioso come ingiusta, precoce e violenta. L’incidente è avvenuto mentre era coinvolto con la bicicletta di Paolo Belli.

di Elisabetta Grassi "Una morte ingiusta, precoce e violenta". Con queste parole don Davide Poletti ha definito la scomparsa a soli 41 anni di Alessandro Magnani, che si è spento lo scorso 14 luglio, dopo un giorno di agonia, a seguito dell’incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana con la bicicletta di Paolo Belli. Sinistro su cui è aperto un fascicolo per accertare le responsabilità dell’accaduto e che vede il noto cantante e conduttore televisivo di Carpi, iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto per poter svolgere accertamenti del caso, per l’ipotesi di omicidio stradale. La frase è stata pronunciata dal prete durante i funerali del ragazzo, che si sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa dell’Immacolata Concezione di via Bismantova a Reggio Emilia, in un clima di profonda commozione e dolore collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Travolto dalla bici di Paolo Belli: "Magnaus, ci hai dato tanto". Il dolore sulle note di Max Pezzali

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Paolo Belli, la decisione della procura dopo la morte del pedone

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L’addio ad Alessandro, travolto dalla bici di Paolo Belli: “Ci hai dato tanto”, il dolore dei suoi ragazzi sulle note di Max PezzaliAlessandro Magnani, 41 anni, è morto il 14 luglio dopo un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana.

Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore il 41enne Alessandro MagnaniUn uomo di 41 anni è deceduto un giorno dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli.

Temi più discussi: Travolto da bici di Paolo Belli, pedone muore dopo un giorno di agonia; Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore dopo un giorno di agonia; Paolo Belli, incidente in bici: muore un pedone. Era un allenatore di volley; Reggio Emilia, travolto da bici condotta da Paolo Belli: morto il 41enne ferito.

Come atto dovuto, in vista dell'autopsia e degli altri accertamenti che la Procura di Reggio Emilia compirà, Paolo Belli è stato iscritto nel registro degli indagati dopo la morte del 41enne Alessandro Magnani, travolto dalla bici con in sella il cantante. Nei pros x.com

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Quindi la bici andava da sola? reddit