Travolto dalla bici di Paolo Belli | Magnaus ci hai dato tanto Il dolore sulle note di Max Pezzali

Da ilrestodelcarlino.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Magnani, 41 anni, è morto il 14 luglio dopo un incidente in bicicletta avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana, a seguito del quale è rimasto in coma per un giorno. La sua morte è stata definita da un rappresentante religioso come ingiusta, precoce e violenta. L’incidente è avvenuto mentre era coinvolto con la bicicletta di Paolo Belli.

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di Elisabetta Grassi "Una morte ingiusta, precoce e violenta". Con queste parole don Davide Poletti ha definito la scomparsa a soli 41 anni di Alessandro Magnani, che si è spento lo scorso 14 luglio, dopo un giorno di agonia, a seguito dell’incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana con la bicicletta di Paolo Belli. Sinistro su cui è aperto un fascicolo per accertare le responsabilità dell’accaduto e che vede il noto cantante e conduttore televisivo di Carpi, iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto per poter svolgere accertamenti del caso, per l’ipotesi di omicidio stradale. La frase è stata pronunciata dal prete durante i funerali del ragazzo, che si sono tenuti ieri pomeriggio nella chiesa dell’Immacolata Concezione di via Bismantova a Reggio Emilia, in un clima di profonda commozione e dolore collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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