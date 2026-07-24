L’addio ad Alessandro travolto dalla bici di Paolo Belli | Ci hai dato tanto il dolore dei suoi ragazzi sulle note di Max Pezzali

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alessandro Magnani, 41 anni, è morto il 14 luglio dopo un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. È deceduto dopo un giorno di agonia. La sua scomparsa è stata definita da un sacerdote come una morte “ingiusta, precoce e violenta”. I ragazzi di Magnani hanno espresso dolore con un messaggio e hanno ricordato il loro amico sulle note di Max Pezzali. L'incidente è avvenuto mentre era in bicicletta con la bicicletta di un altro individuo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Reggio Emilia, 24 luglio 2026 – “Una morte ingiusta, precoce e violenta” – con queste parole don Davide Poletti, ha definito la scomparsa a soli 41 anni di Alessandro Magnani, morto lo scorso 14 luglio, dopo un giorno di agonia, a seguito dell’incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana con la bicicletta di Paolo Belli. Sinistro su cui è aperto un fascicolo per accertare le responsabilità dell’accaduto e che vede il noto cantante e conduttore televisivo di Carpi, iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto per poter svolgere accertamenti del caso, per l’ipotesi di omicidio stradale. La frase è stata pronunciata dal prete durante i funerali del ragazzo, che si sono tenuti oggi pomeriggio nella chiesa dell’Immacolata Concezione di via Bismantova a Reggio Emilia, in un clima di profonda commozione e dolore collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

l8217addio ad alessandro travolto dalla bici di paolo belli ci hai dato tanto il dolore dei suoi ragazzi sulle note di max pezzali
© Ilrestodelcarlino.it - L’addio ad Alessandro, travolto dalla bici di Paolo Belli: “Ci hai dato tanto”, il dolore dei suoi ragazzi sulle note di Max Pezzali
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Travolto dalla bici di Paolo Belli, muore il 41enne Alessandro MagnaniUn uomo di 41 anni è deceduto un giorno dopo essere stato investito da una bicicletta condotta da Paolo Belli.

Alessandro travolto dalla bici del cantante Paolo Belli, lo strazio della madre: “Una vita di onestà e rispetto”Un uomo di 41 anni è morto il 14 luglio in un incidente avvenuto a Cognento di Campagnola, nelle campagne della Bassa reggiana, dopo essere stato...

Temi più discussi: Alessandro travolto dalla bici del cantante Paolo Belli, lo strazio della madre: Una vita di onestà e rispetto; Paolo Belli indagato per l’incidente mortale: cosa emerge dall’autopsia; Lutto nel volley: addio al coach Alessandro Magnani, tragico incidente con Paolo Belli; Morto dopo lo scontro con la bici guidata da Paolo Belli, venerdì i funerali di Alessandro Magnani.

paolo belli l addio ad alessandroPaolo Belli sotto choc dopo l’incidente mortale | Cancellato il Summer Tour 2026, parla l’entourageLa locandina dei concerti estivi di Paolo Belli è stata cancellata dai social mentre al settimanale Oggi parlano le persone vicine all'artista. ilsussidiario.net

paolo belli l addio ad alessandroPaolo Belli indagato per l’incidente mortale: cosa emerge dall’autopsiaIl volto di Ballando con le Stelle iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio stradale: venerdì i funerali della vittima Alessandro Magnani ... libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web