L’addio ad Alessandro travolto dalla bici di Paolo Belli | Ci hai dato tanto il dolore dei suoi ragazzi sulle note di Max Pezzali

Notizia in breve

Alessandro Magnani, 41 anni, è morto il 14 luglio dopo un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. È deceduto dopo un giorno di agonia. La sua scomparsa è stata definita da un sacerdote come una morte “ingiusta, precoce e violenta”. I ragazzi di Magnani hanno espresso dolore con un messaggio e hanno ricordato il loro amico sulle note di Max Pezzali. L'incidente è avvenuto mentre era in bicicletta con la bicicletta di un altro individuo.