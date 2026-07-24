L’addio ad Alessandro travolto dalla bici di Paolo Belli | Ci hai dato tanto il dolore dei suoi ragazzi sulle note di Max Pezzali
Alessandro Magnani, 41 anni, è morto il 14 luglio dopo un incidente in bicicletta nelle campagne della Bassa Reggiana. È deceduto dopo un giorno di agonia. La sua scomparsa è stata definita da un sacerdote come una morte “ingiusta, precoce e violenta”. I ragazzi di Magnani hanno espresso dolore con un messaggio e hanno ricordato il loro amico sulle note di Max Pezzali. L'incidente è avvenuto mentre era in bicicletta con la bicicletta di un altro individuo.
Reggio Emilia, 24 luglio 2026 – “Una morte ingiusta, precoce e violenta” – con queste parole don Davide Poletti, ha definito la scomparsa a soli 41 anni di Alessandro Magnani, morto lo scorso 14 luglio, dopo un giorno di agonia, a seguito dell’incidente avvenuto nelle campagne della Bassa Reggiana con la bicicletta di Paolo Belli. Sinistro su cui è aperto un fascicolo per accertare le responsabilità dell’accaduto e che vede il noto cantante e conduttore televisivo di Carpi, iscritto nel registro degli indagati, come atto dovuto per poter svolgere accertamenti del caso, per l’ipotesi di omicidio stradale. La frase è stata pronunciata dal prete durante i funerali del ragazzo, che si sono tenuti oggi pomeriggio nella chiesa dell’Immacolata Concezione di via Bismantova a Reggio Emilia, in un clima di profonda commozione e dolore collettivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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