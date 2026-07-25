Il conducente di una Porsche è stato condannato a otto anni di carcere per aver travolto e ucciso una ragazza di 20 anni sull’autostrada Asti-Cuneo l’11 dicembre 2025. L’altra persona coinvolta nell’incidente è stata assolta. La vittima, Matilde Baldi, ha perso la vita sul luogo dell’incidente. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Asti.

Otto anni di reclusione per Franco Vacchina e assoluzione per Davide Bertello: è questa la sentenza emessa dal tribunale di Asti per la tragica morte di Matilde Baldi, la ventenne che ha perso la vita a causa dell'incidente avvenuto la sera dell'11 dicembre 2025 sull'autostrada A33 Asti-Cuneo. I giudici non hanno accolto l'ipotesi della gara clandestina sostenuta dal pubblico ministero Sara Paterno, che aveva chiesto una condanna a 10 anni per Vacchina, commerciante astigiano di pneumatici, e a 5 anni per Bertello, imprenditore torinese. Per conoscere i dettagli del percorso logico seguito dalla corte occorrerà attendere settembre, quando verranno depositate le motivazioni della sentenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Travolta sulla Asti-Cuneo, condannato a otto anni il guidatore della Porsche

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Travolta da una Porsche: condannato a 8 anni uno dei due imputati, assolto l'altro

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Temi più discussi: Travolta da una Porsche, otto anni a uno degli imputati. Assolto l'altro; Ventenne morì in incidente sulla Asti-Cuneo, non ci fu gara tra Porsche: un automobilista condannato a 8 anni, l'altro assolto; Matilde Baldi, morta a 20 anni sull'Asti-Cuneo: 8 anni a Vacchina (che poi disse: Ho distrutto l'auto nuova, sono off), assolto Bertello. Il giudice: nessuna gara tra Porsche; Matilde Baldi travolta e uccisa da una Porsche a oltre 200 km/h: condannato a otto anni Franco Vacchina, assolto Davide Bertello.

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