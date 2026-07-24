Un automobilista è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre l’altro è stato assolto, in seguito a un incidente sulla strada Asti-Cuneo in cui ha perso la vita un giovane di 20 anni. Il giudice ha stabilito che non ci fu una gara tra le due vetture coinvolte. La sentenza è stata emessa dal Tribunale di Asti, con la decisione di condannare un conducente e di assolvere l’altro.

Uno condannato a 8 anni di reclusione, l'altro assolto. È la sentenza pronunciata dal giudice del Tribunale di Asti, Matteo Bertelli Motta, al termine del processo con rito abbreviato in cui due automobilisti, il sessantenne Franco Vacchina e il 47enne Davide Bertello, entrambi alla guida di altrettante Porsche, erano a giudizio per l'incidente dell'11 dicembre sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui perse la vita la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. I giudici hanno accolto solo in parte le richieste della pm Sara Paterno — che aveva sollecitato 10 anni per il primo e 5 per il secondo — e non hanno riconosciuto l'ipotesi d'accusa riguardante la dinamica della presunta gara di velocità tra le due Porsche. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Ventenne morì in incidente sulla Asti-Cuneo, "non ci fu gara tra Porsche": un automobilista condannato a 8 anni, l'altro assolto

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