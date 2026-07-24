Il tribunale di Asti ha condannato a otto anni di carcere il conducente di una Porsche coinvolto in un incidente mortale sull’A33 dell’11 dicembre scorso. La vittima, una ventenne, ha perso la vita, mentre la madre è rimasta gravemente ferita. La sentenza ha escluso che ci fosse una gara di velocità tra le due auto sportive coinvolte. Assolto dall’accusa l’altro conducente.

Il tribunale di Asti esclude la gara di velocità tra le due auto sportive. Nell’incidente dell’11 dicembre scorso morì la ventenne Matilde Baldi, mentre la madre rimase gravemente ferita Otto anni di reclusione per Franco Vacchina,assoluzione piena per Davide Bertello. Si è concluso con una sentenza che ridimensiona l’impianto accusatorio il processo con rito abbreviato per il drammaticoincidente avvenuto l’11 dicembre scorso sull’autostrada Asti-Cuneo (A33), nel qualeperse la vita la ventenne Matilde Baldie rimase gravemente ferita la madre, Elvia Pia. La decisione è stata pronunciata dal giudice del Tribunale di Asti, Matteo Bertelli Motta, che ha accolto solo in parte le richieste formulate dalla pubblico ministero Sara Paterno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Asti, schianto mortale sull’A33: condannato a 8 anni il conducente della Porsche

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