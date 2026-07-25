Trasporto pubblico estate di lavori Passante ferroviario ’out’ un mese Mezzi Atm gratis sulle tratte più colpite

Da ilgiorno.it 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 3 al 30 agosto, il passante ferroviario resterà chiuso per un mese, a causa di lavori di manutenzione. La Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato l’interruzione dell’attività sulla tratta. Durante questo periodo, i mezzi pubblici di ATM saranno gratuiti sulle tratte più colpite dal disagio. La chiusura interessa l’intera infrastruttura del passante e comporta modifiche temporanee alle rotte e frequenze dei mezzi di trasporto pubblico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il passante ferroviario sarà chiuso dal 3 al 30 agosto a causa di "importanti lavori di manutenzione all’infrastruttura e nelle stazioni" da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). In particolare, sarà sostituito l’armamento ferroviario, vale a dire: rotaie e traverse. L’annuncio è stato dato ieri da Trenord. Nel dettaglio, dal 3 al 30 agosto "i treni non circoleranno all’interno del Passante. Sarà sospeso il servizio ferroviario nelle stazioni di Lancetti, Porta Garibaldi Sotterranea, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta Vittoria. L’interruzione – si spiega sempre nella nota diramata ieri – coinvolgerà le linee suburbane S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Treviglio-Milano-Varese, S6 Novara-Milano-Pioltello, S13 Garbagnate-Milano-Pavia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

trasporto pubblico estate di lavori passante ferroviario 8217out8217 un mese mezzi atm gratis sulle tratte pi249 colpite
© Ilgiorno.it - Trasporto pubblico, estate di lavori. Passante ferroviario ’out’ un mese. Mezzi Atm gratis sulle tratte più colpite
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Una calda estate alle porte per i pendolari: sulla Milano Genova (e non solo) interruzioni e disagi

Video Una calda estate alle porte per i pendolari: sulla Milano Genova (e non solo) interruzioni e disagi

Notizie e thread social correlati

Il Passante Ferroviario di Milano chiude per un mese causa cantieri. Ecco tutto quello che c’è da sapereIl Passante Ferroviario di Milano sarà chiuso per un mese a partire dal 24 luglio 2026 a causa di lavori ai cantieri.

Bari-Roma: lavori, collegamento ferroviario più complicato per tutto il mese Interruzioni Napoli-cancello e successivamente anche Caserta-BeneventoDa oggi e fino alla fine di giugno, il collegamento ferroviario tra Napoli e Cancello sarà interrotto, seguito dal blocco tra Caserta e Benevento dal...

Temi più discussi: Trasporto pubblico, estate di lavori. Passante ferroviario ’out’ un mese. Mezzi Atm gratis sulle tratte più colpite; Sospensione servizio tram 31; I biglietti di metro e bus a Milano non aumenteranno. Sala: Speriamo nel Governo; La grande sfida dei mezzi pubblici: i francesi alla conquista di Milano, ad ATM 18 linee di autobus a Parigi.

mezzi atm trasporto pubblico estate diTrasporto pubblico, estate di lavori. Passante ferroviario ’out’ un mese. Mezzi Atm gratis sulle tratte più colpiteDal 3 al 30 agosto sono previsti i cantieri di Rfi per la sostituzione dei binari, disservizi su più linee. Servizio sospeso a Lancetti, Porta Garibaldi sotterranea, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e ... ilgiorno.it

mezzi atm trasporto pubblico estate diSciopero mezzi pubblici: autobus, metro e tram, orari e fasce garantiteAutobus, metro e tram a rischio durante gli scioperi. Orari garantiti a Milano, Roma, Torino, Napoli e Bologna ... affaritaliani.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web