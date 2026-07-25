Trasporto pubblico estate di lavori Passante ferroviario ’out’ un mese Mezzi Atm gratis sulle tratte più colpite

Dal 3 al 30 agosto, il passante ferroviario resterà chiuso per un mese, a causa di lavori di manutenzione. La Rete Ferroviaria Italiana ha annunciato l’interruzione dell’attività sulla tratta. Durante questo periodo, i mezzi pubblici di ATM saranno gratuiti sulle tratte più colpite dal disagio. La chiusura interessa l’intera infrastruttura del passante e comporta modifiche temporanee alle rotte e frequenze dei mezzi di trasporto pubblico.

Il passante ferroviario sarà chiuso dal 3 al 30 agosto a causa di "importanti lavori di manutenzione all’infrastruttura e nelle stazioni" da parte di RFI (Rete Ferroviaria Italiana). In particolare, sarà sostituito l’armamento ferroviario, vale a dire: rotaie e traverse. L’annuncio è stato dato ieri da Trenord. Nel dettaglio, dal 3 al 30 agosto "i treni non circoleranno all’interno del Passante. Sarà sospeso il servizio ferroviario nelle stazioni di Lancetti, Porta Garibaldi Sotterranea, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta Vittoria. L’interruzione – si spiega sempre nella nota diramata ieri – coinvolgerà le linee suburbane S1 Saronno-Milano-Lodi, S5 Treviglio-Milano-Varese, S6 Novara-Milano-Pioltello, S13 Garbagnate-Milano-Pavia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Una calda estate alle porte per i pendolari: sulla Milano Genova (e non solo) interruzioni e disagi

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Visto che la mia città è in tendenza, aggiungo che il servizio di trasporto pubblico è penoso, cara #net #atm . Riportate le linee urbane in centro, lontano dal traffico veicolare. È l'unico modo per risparmiare tempi e mezzi. Mettevi d'accordo con l' assessore alla x.com

Trasporto pubblico, estate di lavori. Passante ferroviario ’out’ un mese. Mezzi Atm gratis sulle tratte più colpiteDal 3 al 30 agosto sono previsti i cantieri di Rfi per la sostituzione dei binari, disservizi su più linee. Servizio sospeso a Lancetti, Porta Garibaldi sotterranea, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e ... ilgiorno.it

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