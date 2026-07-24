Il Passante Ferroviario di Milano sarà chiuso per un mese a partire dal 24 luglio 2026 a causa di lavori ai cantieri. La sospensione riguarda le linee che attraversano la tratta, coinvolgendo diversi punti di snodo principali. Durante il periodo di chiusura, i treni non circoleranno e sarà attivato un servizio sostitutivo con bus. La chiusura si ripete anche quest’anno, già verificatasi lo scorso anno, e durerà fino a fine luglio.

Milano, 24 luglio 2026 – Estate di passione per i pendolari che si muovono usando il passante. Era già successo lo scorso anno, succede ancora quest’anno: il Passante Ferroviario di Milano chiude un mese per cantieri. Dal 3 al 30 agosto, infatti, per consentire importanti lavori di manutenzione all’infrastruttura e nelle stazioni da parte del gestore RFI, rimarrà chiuso fra le stazioni di Milano Rogoredo e Milano CertosaMilano Bovisa. Le fermate chiuse e le linee coinvolte. In questo periodo i treni non circoleranno all’interno del Passante; sarà sospeso il servizio ferroviario nelle stazioni di Milano Lancetti, Milano Porta Garibaldi Sotterranea, Milano Repubblica, Milano Porta Venezia, Milano Dateo, Milano Porta Vittoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il Passante Ferroviario di Milano chiude per un mese causa cantieri. Ecco tutto quello che c’è da sapere

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