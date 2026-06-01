Bari-Roma | lavori collegamento ferroviario più complicato per tutto il mese Interruzioni Napoli-cancello e successivamente anche Caserta-Benevento

Da oggi e fino alla fine di giugno, il collegamento ferroviario tra Napoli e Cancello sarà interrotto, seguito dal blocco tra Caserta e Benevento dal 10 giugno. La sospensione si inserisce nei lavori per la realizzazione della linea ad alta velocità tra Napoli e Bari. Durante questo periodo, i treni sulla tratta Napoli-Roma saranno più complessi da gestire, con modifiche e possibili ritardi.

Napoli-Cancello da oggi, Caserta-Benevento dal 10 giugno. Tutto fino a fine mese. Lavori per la realizzazione dell’alta velocità-alta capacità Napoli-Bari. Da oggi il collegamento ferroviario Bari-Roma è dunque, per l’intero giugno, più complicato rispetto alla norma. Previsti servizi sostitutivi. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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Alta velocità, Trenitalia: Collegheremo Bari a Napoli in due ore e Roma in tre ore

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