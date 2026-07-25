Trapani aggredito il presidente Valerio Antonini | ricoverato in ospedale
Il presidente di una squadra di calcio è stato aggredito ieri durante un evento pubblico. Dopo l'attacco, è stato trasportato in ospedale e si trova sotto osservazione medica. L'episodio ha suscitato molta attenzione, in un contesto già segnato da incidenti violenti legati allo sport. La polizia sta indagando sull’accaduto e sta cercando di identificare i responsabili.
Violenza cieca nel calcio: aggredito il presidente del Trapani Valerio Antonini, ricoverato in ospedale. Il calcio italiano scrive un’altra pagina buia, di quelle che con lo sport, la passione e i valori sani non hanno davvero nulla a che spartire. Il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, è rimasto vittima di una brutale aggressione ed è attualmente ricoverato in ospedale per le cure del caso. Un episodio di una gravità inaudita che ha scosso profondamente l’intera città e il mondo calcistico nazionale. La nota ufficiale e le indagini in corso. Sulla vicenda c’è il massimo riserbo degli inquirenti, mentre le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti, identificare i responsabili e fare piena luce su un agguato che ha dell’inquietante. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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