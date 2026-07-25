Il presidente del Trapani calcio è stato aggredito questa mattina e si trova ricoverato in ospedale. Nelle immagini condivise dal club si vede Antonini sdraiato su un letto, con un collare e del ghiaccio sulla pancia. La società definisce l’accaduto come un “agguato vile e premeditato”. L’episodio si è verificato in un momento ancora non chiarito.

Valerio Antonini, presidente del Trapani calcio, è stato aggredito nella mattinata di oggi, sabato 24 luglio. Lo comunica lo stesso club con una nota, in cui si vede Antonini disteso su un letto di ospedale, con un collare e del ghiaccio sulla pancia. La società FC Trapani 1905 parla di un ” gravissimo episodio di violenza” e accusa: “Si è trattato di un vero e proprio agguato, vile e premeditato, perpetrato da un soggetto ben noto della tifoseria organizzata trapanese che si è reso responsabile di un atto inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo”. Secondo la ricostruzione emersa finora, Antonini è stato aggredito da un tifoso in piazza Cuba, nel centro storico di Trapani, vicino al suo locale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Aggredito Valerio Antonini, presidente del Trapani Calcio: è ricoverato. Il club: “Agguato vile e premeditato”

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