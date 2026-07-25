Il presidente di una squadra di calcio è stato aggredito in centro a Trapani e successivamente ricoverato in ospedale. La nota ufficiale del club definisce l’episodio come un “agguato vile”. L’accaduto ha suscitato scalpore nella città e nel mondo sportivo locale. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Trapani, il presidente Valerio Antonini è stato ricoverato in ospedale dopo una aggressione in centro. Un grave episodio di cronaca scuote la città e il mondo del calcio siciliano. Nella mattinata odierna, il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, è stato vittima di un’ aggressione nel centro storico di Trapani. Sul posto è tempestivamente intervenuta un’ambulanza del 118, che ha provveduto a trasferire d’urgenza il patron granata presso il pronto soccorso dell’ ospedale Sant’Antonio Abate, dove i sanitari lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti medici del caso per verificare le sue condizioni di salute. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Accertamenti in corso sulla dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Trapani, aggredito in centro il presidente Valerio Antonini: ricoverato in ospedale. La nota del club: «Agguato vile»

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