Un motociclista di 66 anni è deceduto in un incidente sulla strada Lariana a Bellagio. La vittima, originaria di Bellagio ma residente a Limonta, frazione di Oliveto Lario, è caduta dalla moto durante il tragitto. L'incidente è avvenuto il 25 luglio 2026. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l'uomo è morto poco dopo. La dinamica esatta dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

Bellagio (Como), 25 luglio 2026 - Un motociclista è morto in seguito ad un incidente sulla Lariana a Bellagio. Si chiamava Maurizio Moizzi, aveva 66 anni, era originario di Bellagio, ma abitava a Limonta, frazione di Oliveto Lario. L'incidente è successo nel tardo pomeriggio di oggi, sabato. Risulta abbia compiuto tutto da solo. Maurizio era in sella al suo scooterone, un Suzuki Burgman 400 di cilindrata. L’incidente. Stava percorrendo la Sp 583, in discesa, dalla frazione di Vergonese verso il versante occidentale di Bellagio, sul ramo comasco del lago. Probabilmente ha urtato un cordolo spartitraffico ed è stato catapultato a terra. Ha picchiato la faccia contro l'asfalto nonostante indossasse il casco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tragico schianto a Bellagio, cade in moto lungo la Lariana: morto Maurizio Moizzi

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