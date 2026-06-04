Un motociclista di 42 anni è morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi a Segrate, in provincia di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente si è verificato tra un’auto e una moto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma le ferite riportate dal motociclista sono risultate fatali. La polizia sta eseguendo i rilievi per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Segrate (Milano), 4 giugno 2026 – Drammatico incidente stradale a Segrate, in provincia di Milano, nel pomeriggio di oggi, giovedì 4 giugno. L’allarme è scattato intorno alle 13.30, lungo via Rivoltana. Nell’incidente sono rimaste coinvolte un’auto e una motocicletta. Ad avere la peggio in centauro che si trovava in sella alla due ruote. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. I soccorsi. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto, nella frazione Novegro di Segrate (Milano), diversi mezzi di soccorso. Sul luogo dello schianto è accorso il personale sanitario con un’ambulanza e l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Segrate, tragico schianto tra auto e moto: morto motociclista di 42 anni

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