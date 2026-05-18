Tragico schianto a Codognè | morto il 28enne caduto con la moto

Un incidente mortale si è verificato a Codognè, dove un giovane di 28 anni ha perso il controllo della sua Kawasaki in via Roma. La moto è finita contro un palo, provocando la caduta e il decesso del conducente. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno effettuato rilievi e verifiche sulla scena. Dalle indagini è emerso che il veicolo ha urtato il palo, ma le cause precise della perdita di controllo sono ancora oggetto di approfondimenti.

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? Punti chiave Come ha perso il controllo la Kawasaki in via Roma?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri dopo i rilievi sul palo?. Perché l'impatto è stato così violento per il giovane?. Quali elementi tecnici analizzeranno gli investigatori di Conegliano?.? In Breve Vittima originaria di Foggia deceduta il 16 maggio all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.. Incidente avvenuto domenica sera verso le 21:30 in via Roma a Roverbasso.. Carabinieri di Conegliano effettuano rilievi tecnici su Kawasaki e palo stradale coinvolto.. Soccorso immediato tramite ambulanza e automedica del Suem 118 sul luogo del sinistro.. David Sbiha è morto a causa delle ferite riportate in un violento incidente avvenuto domenica sera intorno alle 21:30 lungo via Roma, nel quartiere di Roverbasso a Codognè. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragico schianto a Codognè: morto il 28enne caduto con la moto ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tragico incidente a Milano, schianto auto-moto: morto un ragazzo di 19 anniIl giovane è deceduto poco dopo l'arrivo al Niguarda in seguito allo scontro con un'auto: i 'ghisa' al lavoro per ricostruire la dinamica Il rumore... Vinci: trovato morto l’uomo caduto con la moto in un canaleVINCI (FIRENZE) – L’uomo di 58 anni caduto in fosso oggi, 13 marzo 2026, a Vinci mentre faceva motocross è stato ritrovato morto in serata.