Tragedia sfiorata a Palmarola | bimba si tuffa e batte la testa

Una bambina è rimasta ferita gravemente alla testa dopo aver tuffato in mare da un catamarano nelle acque di Palmarola. L’incidente è avvenuto il 25 luglio 2026 e ha causato momenti di preoccupazione tra i testimoni presenti. La bambina è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni di salute attuali.

Ponza, 25 luglio 2026 – Attimi di grande apprensione si sono vissuti nelle acque antistanti l’isola di Palmarola, quando una bambina è rimasta gravemente ferita alla testa dopo essersi tuffata in mare da un catamarano. Un incidente che, in pochi istanti, ha trasformato una giornata di svago in una drammatica corsa contro il tempo. Determinante si è rivelato il tempestivo intervento della vedetta V.905 della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Anzio, già impegnata nell’ordinaria attività di vigilanza e controllo dell’arcipelago pontino. Ricevuta la segnalazione dagli occupanti del catamarano, i finanzieri hanno raggiunto in pochi attimi l’imbarcazione sulla quale si trovava la piccola, prestando i primi soccorsi e valutando immediatamente la gravità del trauma riportato. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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