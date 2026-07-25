Una ragazza di 12 anni si è tuffata in mare da un’imbarcazione a Palmarola e ha battuto violentemente la testa, perdendo i sensi. È stata soccorsa e trasportata in elicottero al Bambino Gesù. La giovane è stata sottoposta a controlli medici. La dinamica dell’incidente non è stata ancora chiarita.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una bambina di 12 anni è rimasta ferita nelle acque di Palmarola dopo essersi tuffata da un’imbarcazione. La giovane avrebbe battuto violentemente la testa, perdendo i sensi. Il soccorso e il trasferimento a Ponza. Sul posto era presente una pattuglia in servizio di prevenzione della Sezione Operativa Navale di Anzio, che è intervenuta immediatamente dopo aver compreso la gravità dell’accaduto. La dodicenne è stata trasportata al porto di Ponza, dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118, già allertati. Il ricovero a Roma. La bambina è stata accompagnata in codice rosso al pronto soccorso locale, dove è stata suturata con alcuni punti al capo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Palmarola, dodicenne si tuffa in mare e sbatte la testa: elitrasportata al Bambino Gesù

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