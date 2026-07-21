tragedia in italia bimba si tuffa e non riemerge ricerche in corso

Una bambina si è tuffata in un corso d'acqua e non è più riemersa. Le ricerche sono in corso da parte delle forze di soccorso. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, in una giornata con sole intenso. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori con imbarcazioni e attrezzature di ricerca. Le operazioni continuano senza sosta. Nella zona si sono radunate persone in attesa di aggiornamenti.

Un sole caldo e accecante illuminava un pomeriggio estivo apparentemente come tanti altri, trasformando lo specchio d’acqua in un luccicante mosaico di riflessi dorati. Una ragazzina di appena dieci anni, attratta dalla promessa di un refrigerio immediato dopo ore trascorse sotto la morsa dell’afa, ha deciso di concedersi un tuffo spensierato. Pochi istanti prima c’erano le risate con i genitori e il rumore leggero dei passi sul lungolago, un secondo dopo soltanto il silenzio irreale di un’ acqua ingannevolmente calma che l’ha inghiottita senza farla più riemergere. Un momento di ordinaria serenità si è tramutato in un attimo nell’ incubo più oscuro per una famiglia d’origine straniera, sprofondata all’improvviso in una corsa contro il tempo disperata e straziante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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