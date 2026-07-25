Traffico Roma del 25-07-2026 ore 20 | 30

Sabato 25 luglio, alle 20:30, il traffico a Roma è intenso, con molte strade principali che portano alle spiagge del Litorale in condizioni da bollino rosso. La circolazione risulta congestionata su diverse arterie principali, segnalando un aumento dei flussi di veicoli verso le zone balneari. La situazione è particolarmente critica nel pomeriggio e sera, con code e rallentamenti evidenti lungo le vie di collegamento più trafficate.

Luceverde Roma trovati all'ascolto sabato 25 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale 15 Aurelia Cristoforo Colombo e Pontina hai Lì dovrebbe riaprire in serata via Ruggero Fauro chiusa per lavori tra via Carlo Stuparich viale della Moschea al quartiere Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura la strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina In quest'ultima direzione proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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