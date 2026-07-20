Alle 7:30 di questa mattina, il traffico sul Raccordo anulare di Roma si presenta intenso e rallentato in entrambe le direzioni. Le auto percorrono a passo d’uomo tra le uscite di Casilina e Appia, con code che si estendono per diversi chilometri. Sul tratto tra la Tangenziale Est e l’uscita per la A24 si registrano le maggiori criticità. La circolazione risulta congestionata anche in alcune arterie limitrofe.

Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati Lunedì 20 luglio Primo appuntamento della giornata con la formazione sulla viabilità il traffico sul Raccordo Anulare abbiamo incolonnamenti in carreggiata interna tra le uscite Casilina Ardeatina a complicare la situazione un incidente avvenuto all'altezza dell'Anagnina in carreggiata esterna code a tratti a partire dallo svincolo Prenestina fino all'uscita a Tiburtina ancora per quanto riguarda il raccordo anulare Ci sono rallentamenti con possibili code nelle due direzioni tra l'uscita Pontina è il bivio con la Roma Fiumicino il traffico indicato intenso Data l'ora su tutte le strade d'accesso al... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-07-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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Viale Eritrea, programmato per la prossima settimana un intervento di ricostruzione di un allaccio fognario nel tratto compreso tra via Lucrino e via Lago di Lesina. Previste chiusure al traffico da lunedì 20 luglio fino a giovedì 13 agosto. Info ow.ly/MZWe5 x.com

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