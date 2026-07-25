Traffico Roma del 25-07-2026 ore 19 | 30

Sabato 25 luglio, alle 19:30, le principali strade di Roma verso le spiagge del Litorale sono state segnalate con traffico intenso e bollino rosso. La giornata si è caratterizzata per code e rallentamenti lungo le arterie principali, con particolare afflusso di veicoli verso le località balneari. La situazione ha coinvolto le vie di collegamento più trafficate, creando congestione sulla rete stradale della città.

Luceverde Roma trovati all'ascolto sabato 25 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale 15 Aurelia Cristoforo Colombo e Pontina ai poli dovrebbe riaprire in serata via Ruggero Fauro chiusa per lavori tra via Carlo Stuparich viale della Moschea al quartiere Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura la strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina In quest'ultima direzione proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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