Alle 7:30 di questa mattina, il traffico a Roma è intenso a causa degli spostamenti dei vacanzieri. Le strade sono congestionate e si prevede che la situazione rimarrà critica fino alle 22, quando saranno sospese le corse dei mezzi pubblici. La circolazione è rallentata in diverse zone della città, con code e rallentamenti frequenti lungo le principali arterie.

Luceverde Roma traffico caratterizzato dagli spostamenti dei vacanzieri per agevolare la circolazione fino alle 22 di questa sera fermo dei mezzi pesanti Naturalmente se Salvo i casi autorizzati dalla legge da domani 20 luglio e fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura della strada in direzione di Corso Trieste tra via Lucrino e via Lago di Lesina ai veicoli pesanti vietato anche il transito tra Piazza Santa Emerenziana e via Lucrino deviati Inoltre i bus delle linee 3880 e 88 e deviata anche la linea notturna nmb appuntamento questa sera all'Auditorium parco della musica con fra Quintale protagonista di Roma Summer Fest... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-07-2026 ore 07:30

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