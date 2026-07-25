Traffico Roma del 25-07-2026 ore 16 | 30

Il 25 luglio 2026 alle 16:30, si è verificato un problema di traffico a Roma in via Aristide Staderini a causa di un dissesto del manto stradale. La situazione è stata segnalata dal servizio di infomobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. La strada è stata interessata da un intervento di riparazione. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze o altre conseguenze sulla viabilità.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Aristide Staderini per un dissesto del manto stradale divieto di transito tra via Carlo Buttarelli e via Pietro Fumaroli disposto Inoltre un senso unico di marcia tra via Buttarelli via Prenestina prestare attenzione alla segnaletica al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma questa sera con il corpo di ballo dell'opera di scena Romeo e Giulietta a partire dalle 19 modifica la viabilità con chiusura di via dei Cerchi via dell'Ara massima di Ercole e di via del Circo Massimo tra via della Greca et piazzale Ugo La Malfa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 16:30Alle 16:30 del 7 luglio 2026 si segnala un incidente all'incrocio tra via di Tor Tre Teste e via Di.

Traffico Roma del 16-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 16 luglio 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma è intenso, con code tra Casilina e Appia.

Temi più discussi: Traffico, weekend del 25 e 26 luglio da bollino rosso: le previsioni per strade e autostrade; Previsioni traffico weekend 24, 25, 26, 27 luglio: i bollini del fine settimana; Comunicati di Viabilità Italia; Previsioni traffico esodo estivo 2026.

Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) / Posts / X x.com

Traffico, weekend del 25 e 26 luglio da bollino rosso: le previsioniPer la giornata di sabato 25 luglio è previsto bollino rosso al mattino e giallo alla sera. Da segnalare, inoltre, divieto di circolazione per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate dalle 8 ... tg24.sky.it

Previsioni traffico weekend 24, 25, 26, 27 luglio: i bollini del fine settimanaCon l'arrivo del caldo e dell'estate aumentano gli spostamenti sulle principali arterie italiane. Ecco le previsioni del traffico per il weekend ... msn.com