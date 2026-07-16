Traffico Roma del 16-07-2026 ore 07 | 30

Da romadailynews.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 7:30 del 16 luglio 2026, il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare a Roma è intenso, con code tra Casilina e Appia. La circolazione risulta rallentata e incolonnata in questa tratta, rendendo difficile il transito per gli automobilisti.

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Luceverde Roma Bentrovati intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo anulare con code tra Casilina e da Appia traffico incolonnato anche in esterna tra Aurelia via della Magliana trafficato il tratto Urbano della Roma L'Aquila con rallentamenti e code tra Tor Cervara è l'uscita per la tangenziale est sulla stessa tangenziale code tra via delle Valli via dei Campi Sportivi lo stadio Olimpico è ancora tra San Lorenzo e viale Castrense in direzione San Giovanni Sulla via Flaminia code tra via di Grottarossa via di due punti in direzione del centro città trafficata la via con rallentamenti tra Pomezia e Castel Porziano in... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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