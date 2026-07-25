Traffico Roma del 25-07-2026 ore 11 | 30

Notizia in breve

Sabato 25 luglio, alle 11:30, il traffico a Roma era intenso sulle principali arterie verso le spiagge del Litorale. La giornata era classificata come bollino rosso, con code e rallentamenti evidenti lungo le strade più trafficate. La circolazione risultava congestionata in particolare nelle zone di accesso alle aree balneari. La situazione era monitorata costantemente, e gli automobilisti erano invitati a prestare attenzione e pianificare eventuali percorsi alternativi.