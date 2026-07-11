Alle 7:30 del 11 luglio 2026, sulla via Salaria a Roma, il traffico è bloccato al km 10 E400, vicino alla motorizzazione civile. Il tratto è chiuso in entrambe le direzioni.

Luceverde Roma ben trovati sulla via Salaria chiuso il tratto al km 10 E400 ci troviamo all'altezza della motorizzazione civile nelle due direzioni per lavori di ripristino del cavalcavia Traffico deviato sulle complanari laterali inevitabile alla formazione di code nelle ore di maggior traffico il termine dei lavori è previsto per il prossimo 18 luglio a Trastevere fino al 17 luglio per interventi di verifica sulla stabilità delle alberature in via Dandolo il transito avviene su carreggiata ridotta tra via Calandrelli e Viale Glorioso per fare attenzione alla segnaletica disagi questo fine settimana perché si sposta in treno Nel nodo di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-07-2026 ore 07:30

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Nel traffico di Roma

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