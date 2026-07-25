Traffico Roma del 25-07-2026 ore 08 | 30

Sabato 25 luglio alle 8:30, le principali strade di Roma verso il Litorale risultano congestionate, con traffico intenso e code significative. La giornata è contrassegnata da un bollino rosso, segnalando un livello di viabilità molto elevato sulle arterie principali. La situazione si concentra soprattutto nelle ore mattutine, rendendo difficile la circolazione verso le zone balneari.

Luceverde Roma trovati all'ascolto sabato 25 luglio giornata da bollino rosso sulle principali arterie che conducono verso le spiagge del Litorale 15 Aurelia Cristoforo Colombo e Pontina ai poli dovrebbe riaprire in serata via Ruggero Fauro chiusa per lavori tra via Carlo Stuparich viale della Moschea al quartiere Trieste fino al 13 agosto lavori in viale Eritrea con chiusura la strada tra via Lucrino e via Lago di Lesina In quest'ultima direzione proseguono i lavori sulla via Ardeatina la strada lo ricordiamo è transitabile a senso unico alternato tra via della Fotografia via di Grotta Perfetta è frequente la formazione di code in caso di... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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Nel traffico di Roma

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