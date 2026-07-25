Traffico Lazio del 25-07-2026 ore 17 | 30

Alle 17:30 del 25 luglio 2026, si registra un problema di traffico in via Aristide Staderini, nel Lazio. Un dissesto del manto stradale ha causato rallentamenti e code lungo la strada. La gestione della mobilità segnala la presenza di un intervento in corso per riparare la strada danneggiata. Nessun dettaglio su interventi immediati o cause specifiche sono stati comunicati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Aristide Staderini per un dissesto del manto stradale divieto di transito tra via Carlo Buttarelli e via Pietro Fumaroli disposto Inoltre un senso unico di marcia tra via Buttarelli via Prenestina prestare attenzione alla segnaletica al Circo Massimo prosegue la stagione estiva del Teatro dell'Opera di Roma questa sera con il corpo di ballo dell'opera di scena Romeo e Giulietta a partire dalle 19 modifiche alla viabilità con chiusura di via dei Cerchi via dell'Ara massima di Ercole e di via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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