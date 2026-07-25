Traffico Lazio del 25-07-2026 ore 09 | 30

Notizia in breve

Tra le prime ore del mattino di lunedì, le autostrade principali della regione presentano un traffico molto intenso. Dalle prime ore, si registrano code e rallentamenti in direzione sud e nord, con flussi elevati lungo le arterie di collegamento tra città e località turistiche. La situazione riguarda sia le autostrade più trafficate che le strade statali, con i veicoli che si muovono a passo d’uomo in alcuni tratti.