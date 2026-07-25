Traffico Lazio del 25-07-2026 ore 09 | 30
Tra le prime ore del mattino di lunedì, le autostrade principali della regione presentano un traffico molto intenso. Dalle prime ore, si registrano code e rallentamenti in direzione sud e nord, con flussi elevati lungo le arterie di collegamento tra città e località turistiche. La situazione riguarda sia le autostrade più trafficate che le strade statali, con i veicoli che si muovono a passo d’uomo in alcuni tratti.
Luceverde Lazio trovati ultimo fine settimana di luglio all'insegna delle grandi partenze traffico sostenuto sulle principali strade e autostrade soprattutto lungo le direttrici verso le di villeggiatura nel Lazio si aggiunge anche il traffico dei tanti pendolari del mare nel fine settimana sono numerosi gli spostamenti verso le spiagge del Litorale con particolare attenzione alle principali direttrici in uscita dalla capitale E dai centri urbani verso la costa dalla Pontina al Aurelia dalla Roma Civitavecchia alla via Flacca per agevolare le partenze sono in vigore le limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti previsti per il fine... 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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Tg Flash dell'8 giugno - EDIZIONE MATTINA
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