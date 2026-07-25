In un anno sono state sequestrate 55 tonnellate di droga in Italia, con quasi la metà in regioni del Sud e nelle isole. La maggior parte delle sostanze è cannabis. I porti di Campania, Calabria e Sardegna sono i punti principali di questa attività di controllo. I sequestri si concentrano principalmente in queste aree, dove vengono intercettate grandi quantità di droga destinata al mercato nazionale.

Quasi la metà delle sostanze stupefacenti sequestrate in Italia, per la maggior parte cannabis, si concentra nel Sud Italia e nelle isole, in particolare nelle regioni di Campania, Calabria e Sardegna. Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze disegna così la mappa delle operazioni antidroga di rilevanza penale. Ci sono degli aspetti del mercato delle sostanze illegali che si riconfermano di anno in anno, come le modalità di ingresso nel Paese preferite dai narcotrafficanti. Anche nel 2025, infatti, il traffico via mare è la principale modalità d’ingresso, soprattutto per la cocaina che è stata intercettata nei porti di Livorno e Gioia Tauro in due maxi operazioni che hanno portato al sequestro di un totale di 5 tonnellate. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Traffico droga, sequestrate 55 tonnellate in un anno: la mappa e i porti chiave al Sud

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Maxi operazione antidroga in Serbia: la polizia sequestra 5 tonnellate di marijuana a Kruševac

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