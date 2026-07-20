Nell’ambito di un’operazione su vasta scala, la Polizia di Stato ha arrestato o fermato 539 persone in tutta Italia, coinvolgendo 44 province. Durante il blitz sono state sequestrate armi e tonnellate di droga, nel tentativo di contrastare la criminalità giovanile e le baby gang. L’azione è stata condotta con l’obiettivo di applicare una linea dura contro attività illegali legate ai gruppi di giovani.

Tolleranza zero contro le baby gang: è questo il messaggio inequivocabile che emerge dal massiccio blitz messo in campo all’alba dalla Polizia di Stato, che ha concluso una vasta operazione che ha interessato 44 province, per contrastare la criminalità giovanile. Sono stati arrestati o sottoposti a fermo di indiziato di delitto 492 maggiorenni e 47 minori per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti, 791 maggiorenni sono stati denunciati in stato di libertà, e 163 minorenni per ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’attività... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Baby gang, maxi blitz della Polizia: 539 arresti e fermi in tutta Italia. Sequestrate armi e tonnellate di droga

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Blitz Baby Gang e Droga in Italia: 539 Arresti, i Dati dell'Operazione SCO

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