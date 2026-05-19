Nella giornata del 19 maggio 2026, tra le province di Prato e Livorno, sono state sequestrate 645 tonnellate di rifiuti tessili in un'operazione contro il traffico illecito di materiali di scarto. Le forze dell'ordine hanno fermato un carico destinato a uscire dal territorio nazionale, fermando così il tentativo di reimmettere i rifiuti nel mercato nero. L'intervento si inserisce in un’indagine più ampia mirata a contrastare le attività illegali legate alla gestione dei rifiuti tessili.

Prato, 19 maggio 2026 – Un fiume silenzioso di rifiuti tessili, pronto a lasciare l’Italia e a rientrare nel circuito illegale, è stato intercettato e bloccato prima di varcare i confini. Oltre 645 tonnellate di scarti – una quantità enorme, pari a centinaia di camion – sono state sottratte a un traffico illecito grazie a una doppia operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Livorno. Un’indagine lunga due anni che riporta al centro il tema della gestione dei rifiuti nel distretto tessile. L'operazione. L’operazione è stata condotta dal Nipaaf, il Nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale dei carabinieri forestali di Prato, insieme ad Arpat, al Nucleo ispettorato del lavoro e all’Agenzia delle Dogane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il traffico illecito di rifiuti tessili. Operazione tra Prato e Livorno. Sequestrate 645 tonnellate

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