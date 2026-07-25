Tra slot e scommesse spesa in crescita a Bergamo | 71,2 milioni in 4 mesi

A Bergamo, nei primi quattro mesi dell’anno, la spesa per slot e scommesse ha raggiunto i 71,2 milioni di euro. Il Comune ha rinnovato l’accordo con lo sportello d’ascolto a Redona, che ha assistito circa dodicimila persone considerate a rischio. La sindaca ha definito il problema come una questione di salute pubblica, evidenziando l’impegno a monitorare e contrastare il fenomeno.

I DATI. Azzardo, il Comune di Bergamo ha rinnovato l’accordo per lo sportello d’ascolto a Redona. Dodicimila le persone a rischio. La sindaca Carnevali: tema di salute pubblica. In tempi «smart», sembra un retaggio del passato. Invece, il gioco d’azzardo «fisico» – quello che tipicamente si gioca di persona alle slot machine, acquistando gratta e vinci, recandosi nelle ricevitorie e via elencando – resiste e anzi cresce pericolosamente. Non è più l’escalation di qualche anno fa, ma è il segno di uno zoccolo duro che non demorde. Tanto da sfiorare il patologico: solo nell’Ambito di Bergamo – ossia la città e cinque comuni della cintura urbana – si stimano 12mila giocatori a rischio, con abitudini che possono avere ripercussioni sui comportamenti e sulla salute sino alla dipendenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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