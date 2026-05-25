L’Italia si trova all’ultimo posto tra i paesi dell’UE per crescita economica, dopo quattro anni di applicazione del PNRR. La causa principale è la spesa pubblica, che non ha sostenuto adeguatamente il rilancio dell’economia. I dati ufficiali mostrano un rallentamento rispetto ad altri Stati membri, con un incremento del prodotto interno lordo inferiore alla media europea. Nessun altro paese ha registrato un calo così marcato nel tasso di crescita in questo periodo.

Dopo quattro anni di implementazione del Pnrr, l’Italia si posiziona come l’ultimo Paese dell’Unione Europea per tasso di crescita economica. Questo dato conferma che le difficoltà strutturali della nazione non derivano dalle regole europee sulla flessibilità di bilancio, smentendo le narrazioni politiche utilizzate sia dalla destra che dalla sinistra del bipopulismo tricolore. Nessuna delle criticità socioeconomiche che frenano il Pil italiano dipende dal volume totale della spesa pubblica dello Stato. Il vero nodo risiede invece nel modo in cui tali risorse vengono distribuite e nella loro subordinazione alla logica del consenso elettorale, un meccanismo che offre benefici solo immaginari agli elettori coinvolti in questo scambio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia ultima in UE per crescita: il nodo è la spesa pubblica

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Perché LITALIA è un Paese che non CRESCE più

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