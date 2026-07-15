Slot machine e scommesse per riciclare i soldi dei clan | indagato l' ex campione del mondo di pugilato Piccirillo

L’ex campione di pugilato Michele Piccirillo è stato iscritto nel registro degli indagati nell’ambito di un’indagine della Procura di Bari. L’indagine riguarda un presunto sistema di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite attraverso slot machine e scommesse nelle sale giochi e slot gestite dalla famiglia Snidar. L’inchiesta si concentra sull’utilizzo di queste strutture per “pulire” denaro proveniente da attività criminali. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle accuse o sui soggetti coinvolti.

C’è anche l’ex campione di pugilato Michele Piccirillo tra gli indagati per riciclaggio nell’inchiesta della Procura di Bari sul presunto giro di “pulizia” di denaro sporco nelle sale giochi e sale slot della famiglia Snidar. Piccirillo, 56enne campione mondiale ed europeo e attualmente gestore di una palestra a Modugno, per la guardia di finanza avrebbe tentato di giustificare attraverso le sale slot degli Snidar – in particolare una di Poggiofranco, da lunedì sotto sequestro – vincite per 200mila euro ottenute, in nero, attraverso incontri di pugilato. Piccirillo ha ammesso, davanti ai finanzieri, di aver adottato la tecnica del “ticket inticket out”, per la quale i biglietti vincenti venivano intestati a persone compiacenti che potevano dichiarare le vincite. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

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Bari, slot machine per riciclare il denaro dei clan: oltre 100 indagati, 23 misure cautelari

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