Tra poche ore si terranno i funerali di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia. Durante la copertura del matrimonio del portiere, un’inviata Rai ha commesso una gaffe che è diventata virale sui social. La giornalista ha annunciato erroneamente i funerali invece dell’evento nuziale, generando confusione tra gli utenti. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi invitati vip e cittadini, mentre la notizia errata si è diffusa rapidamente online.

Un’intera città in fermento, centinaia di invitati vip, ma soprattutto una gaffe che rimbalza sui social e sulle chat WhatsApp di numerosi utenti: per molti il matrimonio tra Gigio Donnarumma e Alessia Elefante verrà ricordato per il commento di Donatella Cupertino, che direttamente da Locorotondo per raccontare le nozze alle telecamere del Tg Sport fa uno scivolone che ha scatenato l’ilarità generale. “È ancora accessibile l’area del sagrato della chiesa di San Giorgio dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia. Sono tantissimi gli invitati attesi”. Queste... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Tra poche ore i funerali di Gigio Donnarumma e della compagna Alessia”: l’incredibile gaffe dell’inviata Rai al matrimonio del portiere è virale

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Gaffe in diretta al matrimonio di Donnarumma: l’inviata Rai dice “funerali” e il video diventa viraleDurante la trasmissione in diretta di un matrimonio, un’inviata Rai ha pronunciato la parola “funerali” invece di “festa”.

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In Puglia, a Locorotondo, il matrimonio di Gigio #Donnarumma con la compagna di sempre Alessia Elefante. Durante i festeggiamenti la remata vichinga diretta dal calciatore norvegese Erling Haaland Video da IG #dott.ssa_annapaola_manfredonia x.com

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Tra poco si celebreranno i funerali di Gigio Donnarumma e della fidanzata Alessia: la clamorosa gaffe dell'inviata RaiUn lapsus involontario — chissà dovuto a quale segreto gioco dell’inconscio — ma che, in pochi minuti, ha fatto il giro del web diventando virale. Autrice della clamorosa ed esilarante papera è l’invi ... today.it

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