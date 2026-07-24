Gaffe in diretta al matrimonio di Donnarumma | l’inviata Rai dice funerali e il video diventa virale

Durante la trasmissione in diretta di un matrimonio, un’inviata Rai ha pronunciato la parola “funerali” invece di “festa”. La frase è stata catturata e condivisa sui social, generando numerosi commenti e meme. La scena si è diffusa rapidamente online, portando il video a diventare virale. La gaffe è stata notata dagli utenti, che hanno commentato con ironia sulla confusione verbale.

Un lapsus durante una diretta televisiva ha trasformato per qualche minuto il matrimonio di Gianluigi Donnarumma in un caso virale sui social. L’inviata di Tg Rai Sport Donatella Cupertino, collegata da Locorotondo in occasione delle nozze del portiere della Nazionale con Alessia Elefante, è infatti incappata in una clamorosa gaffe: parlando del grande giorno della coppia ha pronunciato la parola “funerali” al posto di “nozze”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DNA da Bomber (@dnadabomber) La giornalista si trovava davanti alla Chiesa di San Giorgio Martire, dove era prevista la cerimonia, per raccontare l’attesa per il matrimonio del capitano della Nazionale e della compagna. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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«I funerali del capitano della Nazionale», gaffe in diretta al matrimonio di Donnarumma

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Albina Perri direttore (@SettGiallo) / Posts / X x.com

(Troppo amato) Armi vecchie/reali esistono insieme a armi hi-tech/fittizie… E mantengono la loro posizione. reddit