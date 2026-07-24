Durante il Tg Sport di Rai 2, un errore dell’inviata ha fatto parlare di sé. Mentre parlava delle nozze di un calciatore della Nazionale, ha detto: «Tra poco i funerali del capitano della Nazionale». La frase, pronunciata in diretta, si riferiva alle nozze dell’atleta con la compagna, ma è stata fraintesa e ha generato commenti sui social. La trasmissione ha subito suscitato attenzione per il lapsus.

Durante il Tg Sport di Rai 2 il lapsus dell’inviata Donatella Cupertino sulle nozze dell’azzurro con Alessia Elefante. Doveva essere un collegamento dedicato a uno degli eventi mondani dell’estate, ma si è trasformato in una delle gaffe televisive più commentate della giornata. Durante il Tg Sport di Rai2, andato in onda nella mattinata di venerdì, l’inviata Donatella Cupertino, collegata da Locorotondo, ha commesso un clamoroso lapsus mentre annunciava l’imminente matrimonio di Gianluigi Donnarumma e della compagna Alessia Elefante. Invece di parlare delle nozze, la giornalista ha detto: «Tra poco più di cinque ore si svolgeranno i funerali del capitano della Nazionale Donnarumma e della sua compagna Alessia». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Gaffe clamorosa sul matrimonio di Gigio Donnarumma su Rai 2: «Tra poco i funerali del capitano della Nazionale», video virale

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