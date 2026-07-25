Iniziato a Palombina, il progetto di balneazione inclusiva per persone con disabilità, che prevede anche attività nei centri estivi. A agosto, l'iniziativa si sposterà a Portonovo. La spiaggia sarà accessibile e attrezzata per favorire l'accesso ai servizi balneari a tutti. L'intervento è promosso dal Comune di Ancona e riguarda le aree di Palombina e Portonovo. La proposta riguarda le attività estive anche per persone con disabilità, con particolare attenzione alle strutture balneari.

Parte da Palombina, dai centri estivi in corso attualmente, per poi proseguire ad agosto anche a Portonovo, il progetto innovativo di balneazione inclusiva che il Comune di Ancona mette a disposizione per le persone con disabilità per l’estate 2026. Sopralluogo ieri mattina degli assessori alle Politiche Educative, Antonella Andreoli, ai Servizi Sociali Manuela Caucci con il presidente ASI Comitato Provinciale di Ancona, Leonardo Larici e rappresentanti delle associazioni Scuba inside a.s.d. e Monsub a.s.d., alla spiaggia di Palombina con una sezione di bambini e ragazzi, tra cui alcuni con disabilità, frequentanti i centri estivi comunali, alle prese con le attività sull’arenile e in acqua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tra Palombina e Portonovo. Dai centri estivi ai disabili: quando la spiaggia è inclusiva

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Argomenti più discussi: Tra Palombina e Portonovo. Dai centri estivi ai disabili: quando la spiaggia è inclusiva; Balneazione in sicurezza per persone con disabilità, progetto ad Ancona; Ancona sperimenta la balneazione inclusiva: il mare diventa infrastruttura sociale per bambini e ragazzi con disabilità.