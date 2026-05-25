? Punti chiave Come influisce il taglio delle ore sulla gestione lavorativa dei genitori?. Perché il numero di bambini è aumentato ma le ore sono calate?. Quali sono le conseguenze reali per l'autonomia dei ragazzi disabili?. Chi deve rispondere allo squilibrio tra risorse disponibili e nuovi utenti?.? In Breve Utenti con disabilità passati da 86 a 103 nonostante ore totali invariate.. Supporto individuale per molte famiglie sceso da 120 a 80 ore.. Aumento utenti non accompagnato da incremento risorse per i centri estivi Cesena.. Tagli orari impattano economia e stabilità dei nuclei familiari a Cesena.. La lista civica Cesena Siamo Noi ha lanciato un allarme a Cesena riguardante il sostegno educativo per i ragazzi con disabilità nei centri estivi, denunciando una riduzione delle ore di supporto per molte famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena, l’allarme: meno ore di supporto ai disabili nei centri estivi

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