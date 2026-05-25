Cesena l’allarme | meno ore di supporto ai disabili nei centri estivi
A Cesena, i centri estivi per disabili riducono le ore di supporto rispetto agli anni precedenti, nonostante l’aumento del numero di bambini iscritti. Questa diminuzione ha causato difficoltà nella gestione lavorativa dei genitori, che si trovano a dover trovare alternative per assistere i figli. La riduzione delle ore di supporto si verifica in un contesto di crescita delle richieste di servizi, con meno tempo dedicato ai singoli bambini rispetto al passato.
? Punti chiave Come influisce il taglio delle ore sulla gestione lavorativa dei genitori?. Perché il numero di bambini è aumentato ma le ore sono calate?. Quali sono le conseguenze reali per l'autonomia dei ragazzi disabili?. Chi deve rispondere allo squilibrio tra risorse disponibili e nuovi utenti?.? In Breve Utenti con disabilità passati da 86 a 103 nonostante ore totali invariate.. Supporto individuale per molte famiglie sceso da 120 a 80 ore.. Aumento utenti non accompagnato da incremento risorse per i centri estivi Cesena.. Tagli orari impattano economia e stabilità dei nuclei familiari a Cesena.. La lista civica Cesena Siamo Noi ha lanciato un allarme a Cesena riguardante il sostegno educativo per i ragazzi con disabilità nei centri estivi, denunciando una riduzione delle ore di supporto per molte famiglie. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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