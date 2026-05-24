Centri estivi l’allarme di Cesena Siamo Noi | Supporto ai disabili ridotto le famiglie sono lasciate sole

Cesena Siamo Noi segnala che il supporto ai disabili nei centri estivi è diminuito, lasciando molte famiglie senza assistenza adeguata. Pur avendo aumentato le strutture disponibili, le risorse dedicate ai servizi per persone con disabilità sono state ridotte. La situazione solleva preoccupazioni sulla capacità di garantire un’assistenza completa per tutti i bambini, in particolare quelli con bisogni speciali. La questione riguarda sia i servizi di supporto che la qualità dell’assistenza offerta durante i centri estivi.

Il potenziamento dei centri estivi è un passo avanti per la città, ma il sistema rischia di lasciare indietro chi ha più bisogno. È questo il monito lanciato dalla lista civica Cesena Siamo Noi, che in una nota accoglie con favore l’attenzione verso la conciliazione tra lavoro e famiglia. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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