Tra le grinfie della corrente | salvati due sub a Ostia

Notizia in breve

Due sub sono stati salvati questa mattina alle 6 nel litorale romano dopo essere stati trascinati dalla corrente. L’intervento di soccorso, effettuato da vigili del fuoco e forze dell’ordine, si è concluso con il salvataggio dei due uomini. Nessuno dei sub ha riportato ferite gravi. Le operazioni di soccorso sono durate circa un’ora. Sul posto sono intervenute diverse squadre specializzate per garantire la sicurezza dei bagnanti e delle persone coinvolte.