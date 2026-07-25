Tra le grinfie della corrente | salvati due sub a Ostia
Due sub sono stati salvati questa mattina alle 6 nel litorale romano dopo essere stati trascinati dalla corrente. L’intervento di soccorso, effettuato da vigili del fuoco e forze dell’ordine, si è concluso con il salvataggio dei due uomini. Nessuno dei sub ha riportato ferite gravi. Le operazioni di soccorso sono durate circa un’ora. Sul posto sono intervenute diverse squadre specializzate per garantire la sicurezza dei bagnanti e delle persone coinvolte.
Ostia, 25 luglio 2026 – Un tempestivo intervento di soccorso si è concluso con successo questa mattina sul litorale romano. Alle ore 06.00 odierne, la sala operativa della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Roma ha ricevuto una segnalazione riguardante due sub in difficoltà nello specchio acqueo antistante l’imboccatura del Canale dei Pescatori di Ostia, a causa della forte corrente presente nella zona. L’invio dei mezzi sul posto è stato immediato per verificare la situazione ed effettuare le operazioni di assistenza. Giunti sul luogo della segnalazione, gli uomini della Guardia Costiera a bordo della motovedetta SAR CP 831 e del... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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