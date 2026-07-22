Quattro adulti e due bambini sono stati salvati dai bagnini nel mare di Poveromo, dopo essere stati trascinati dalla corrente. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì davanti al Bagno Daniela, a soli due giorni da un precedente intervento di soccorso nella stessa zona. I bagnanti erano in difficoltà e non riuscivano a tornare verso riva. Nessuna informazione su eventuali feriti o condizioni di salute dei coinvolti.

Marina di Massa, 22 luglio 2026 – A distanza di appena due giorni dal precedente intervento, ancora momenti di apprensione nel mare di Poveromo, dove nel tardo pomeriggio di lunedì un nuovo gruppo di bagnanti è stato trascinato al largo dalla corrente nelle acque antistanti il Bagno Daniela. L’ allarme è scattato poco prima delle 19, praticamente nello stesso punto in cui sabato pomeriggio alcuni turisti stranieri erano finiti in difficoltà a causa del mare mosso e delle forti correnti. Stavolta a rischiare grosso sono state sei persone, quattro adulti e due bambini, tutti stranieri, che non riuscivano più a rientrare verso riva. Provvidenziale, anche in questo caso, è stato l’intervento dell’esperto bagnino Michele Mastrodomenico, che si è tuffato immediatamente in acqua per raggiungere il gruppo a circa 35 metri dalla battigia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Turisti salvati dai bagnini. Trascinati dalla corrente quattro adulti e due bimbi. “Non riuscivano a rientrare”

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