Trappola della corrente nel mare della Versilia due bimbe salvate dai bagnini
Nel pomeriggio di oggi, due bambine sono state salvate dai bagnini nella Darsena di Viareggio a causa di una corrente forte e mare agitato. Le bimbe erano in difficoltà e sono state recuperate in tempo. I bagnini sono intervenuti prontamente, evitando che la situazione peggiorasse. Non ci sono segnalazioni di feriti o altri incidenti legati a questo episodio.
Viareggio, 1 giugno 2026 – Salvataggi di bagnanti nella Darsena di Viareggio. I bagnini a causa del mare agitato e delle correnti sono dovuti intervenire nel pomeriggio in soccorso di persone in difficoltà. https:www.lanazione.itpisacronacabambino-di-4-anni-si-cab887c8 In particolare gli assistenti degli stabilimenti balneari Arizona, Rossella e Vittoria, confinanti con la spiaggia libera della Lecciona che non è sorvegliata, sono intervenuti in soccorso di tre cinquantenni turisti inglesi che non riuscivano a rientrare a riva con le proprie forze. Le correnti marine li spingevano verso il largo. Solita situazione per due bambine di 7 anni e una 52enne soccorse dai bagnini di un altro stabilimento, l'Alhambra, sempre nella stessa parte del litorale nei pressi del rione Darsena. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Trappola della corrente nel mare della Versilia, due bimbe salvate dai bagniniAnche tre cinquantenni turisti inglesi che non riuscivano a rientrare a riva con le proprie forze e una donna di 52 anni sono stati soccorsi ... lanazione.it