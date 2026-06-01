Trappola della corrente nel mare della Versilia due bimbe salvate dai bagnini

Da lanazione.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel pomeriggio di oggi, due bambine sono state salvate dai bagnini nella Darsena di Viareggio a causa di una corrente forte e mare agitato. Le bimbe erano in difficoltà e sono state recuperate in tempo. I bagnini sono intervenuti prontamente, evitando che la situazione peggiorasse. Non ci sono segnalazioni di feriti o altri incidenti legati a questo episodio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Viareggio, 1 giugno 2026 – Salvataggi di bagnanti nella Darsena di Viareggio. I bagnini a causa del mare agitato e delle correnti sono dovuti intervenire nel pomeriggio in soccorso di persone in difficoltà. https:www.lanazione.itpisacronacabambino-di-4-anni-si-cab887c8 In particolare gli assistenti degli stabilimenti balneari Arizona, Rossella e Vittoria, confinanti con la spiaggia libera della Lecciona che non è sorvegliata, sono intervenuti in soccorso di tre cinquantenni turisti inglesi che non riuscivano a rientrare a riva con le proprie forze. Le correnti marine li spingevano verso il largo. Solita situazione per due bambine di 7 anni e una 52enne soccorse dai bagnini di un altro stabilimento, l'Alhambra, sempre nella stessa parte del litorale nei pressi del rione Darsena. 🔗 Leggi su Lanazione.it

trappola della corrente nel mare della versilia due bimbe salvate dai bagnini
© Lanazione.it - Trappola della corrente nel mare della Versilia, due bimbe salvate dai bagnini
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Viareggio: rischiano di annegare in mare, due quindicenni salvati dai bagniniOggi pomeriggio a Viareggio, due ragazzi di 15 anni sono stati salvati dai bagnini mentre rischiavano di annegare in mare.

Incidente nel Cilento, auto precipita in un dirupo: salvate due persone dai vigili del fuocoUn incidente si è verificato nel Cilento, nel territorio di Montecorice, in località Capitello, dove un’auto con due persone a bordo è finita in un...

Argomenti più discussi: Sms trappola, maxi truffa a segno a Cingoli: dal conto spariscono 88.500 euro; Da Milano a Torino per vendere un orologio da 18mila euro: la trappola della mazzetta e la scoperta dopo il saluto; La mappa degli errori nei bilanci del Terzo Settore: le trappole formali e sostanziali da evitare; Maldive, dentro la grotta della tragedia: le immagini che spiegano la trappola.

trappola della trappola della corrente nelTrappola della corrente nel mare della Versilia, due bimbe salvate dai bagniniAnche tre cinquantenni turisti inglesi che non riuscivano a rientrare a riva con le proprie forze e una donna di 52 anni sono stati soccorsi ... lanazione.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web