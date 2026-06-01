trappola della corrente nel mare della versilia due bimbe salvate dai bagnini

Notizia in breve

Nel pomeriggio di oggi, due bambine sono state salvate dai bagnini nella Darsena di Viareggio a causa di una corrente forte e mare agitato. Le bimbe erano in difficoltà e sono state recuperate in tempo. I bagnini sono intervenuti prontamente, evitando che la situazione peggiorasse. Non ci sono segnalazioni di feriti o altri incidenti legati a questo episodio.