Voto felliniano per uno come il campione del mondo che sa confezionare capolavori in serie, anche se stavolta non è andato a caccia anche del successo di tappa. Era un’altra la missione di Pogacar, quella di blindare innanzitutto il terzo posto di Isaac Del Toro (8 per il messicano), missione compiuta. Evenepoel gli ha preso pochi, ininfluenti secondi, domani l’apotesi del quinto Tour per il 10 e lode. L’ecuadoriano merita lo stesso voto del Re Sole, per un giorno, perché è stato autore di una ultima settimana da urlo con due successi di tappa e la maglia a pois della montagna, per tradizione molto prestigiosa. Olimpionico nel 2021, re del Giro 2019, stavolta è stato lanciato anche dalle cadute di Kuss (7, nonostante la sfortuna), però si è fatto trovare pronto al momento giusto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, le pagelle della 20ª tappa: Pogacar "gregario" da 8,5, Seixas sbaglia la strategia (5,5)

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